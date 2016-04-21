Сан-Франциско, США, 21 апреля, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Представители Volkswagen и власти США провели переговоры о достижении компромисса, призванного закончить скандал с выхлопными газами немецких автомобилей, передает Der Spiegel. Согласованные статьи соглашения переданы на рассмотрение уполномоченному американскому судье Чарльзу Брейеру.

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«Я очень рад сообщить, что стороны представили конкретный план», —заявил Брейер в начале судебного заседания в Сан-Франциско. Соглашение включает выкупы и возможный ремонт транспортных средств, а также существенную компенсацию владельцам машин. Для этой цели предусмотрен экологический фонд.

Брейер потребовал представить детальный план ремонта 580 тысяч дизельных автомобилей, которых коснулось манипулирование выбросами углекислого газа. Крайний срок для достижения соглашения Брейер назначил на 21 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автоконцерн Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре 2015 года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты.

Очистительные системы автомобилей работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.

В связи с этим власти США обязали немецкую компанию отозвать почти полмиллиона машин, выпущенных на американский рынок с 2009 по 2015 год.