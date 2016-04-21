Вашингтон, 21 апреля, 2016, 20:28 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки на 58-м году жизни скончался известный музыкант Принс Роджерс Нельсон, более известный, как Принц. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает британское издание Daily Mail.

fotokto.ru Принс Роджерс Нельсон

Напомним, несколько дней назад Принц попал в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации, диагностировав у певца простуду.

Теперь сообщается, что певец умер в своем доме в штате Миннесота. Причина смерти пока неизвестна.