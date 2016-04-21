Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 апреля, 2016, 20:17 — ИА Регнум. В бразильском Рио-де-Жанейро обрушился один из спортивных объектов, построенный к летней Олимпиаде 2016 года. В результате ЧП погибли два человека. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщают «Вести».

Rodrigo Soldon Предолимпийский Рио-де-Жанейро

Сообщается, что из-за большой волны обрушилась велодорожка, возведенная специально к Олимпиаде-2016. По словам очевидцев, два человека упали на прибрежные скалы, и их унесло в море.

Уточняется, что длина рухнувшего участка — около 50 метров. Общая длина олимпийского велотрека — четыре километра. Сооружение проходит вдоль побережья и скал на десятиметровой высоте.

Напомним, Летние Олимпийские игры 2016 года начнутся в Рио-де-Жанейро 5 августа.