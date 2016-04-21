Майнц, Германия, 21 апреля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер (СДПГ), по всей видимости, достигла своей цели, передает Der Spiegel. Спустя пять недель после выборов в ландтаг федеральной земли Германии три партии — СДПГ, СвДП и «Зеленые» — договорились по основным пунктам коалиционного договора.

fotosselect.ru Рейнланд-Пфальц

Теперь остается решить вопрос о распределении полномочий, в особенности по теме интеграционной политики. Ключевые пункты договора будут представлены 22 апреля.

По информации SWR, партии сошлись во мнениях относительно компетенций. Ранее двенадцать рабочих групп завершили обсуждение коалиционного договора.

На выборах в парламент Рейнланд-Пфальца 13 марта социал-демократы получили 36,2%, свободны-демократы — 6,2%, а «зеленые» — 5,3%. С 12,6% правая Альтернатива для Германии впервые в своей истории получила мандаты в ландтаге.