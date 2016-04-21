Москва, 21 апреля, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На оперативном совещании Совбеза обсуждались вопросы ближневосточного урегулирования с учетом прошедших на этой неделе переговоров президента Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Члены Совбеза высказали серьезную обеспокоенность в связи с резким ухудшением ситуации на сирийских мирных переговорах в Женеве.

Также члены Совета безопасности России затронули текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня. Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к парламентским выборам в России.

Уточняется, что в совещании приняли участие: председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Сергей Нарышкин, глава администрации президента Сергей Иванов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Михаил Фрадков, секретарь Совбеза Николай Патрушев, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев.