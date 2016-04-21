Санкт-Петербург, 21 апреля, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Депутата петербургского парламента Вячеслава Нотяга подозревают в получении взятки в особо крупном размере. ГСУ СКР по Петербургу возбудило уголовное дело в отношении 56-летнего народного избранника по части 6 статьи 290 УК РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном ведомстве.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Тебя посодют, а ты не воруй!

Из материалов уголовного дела следует, что с ноября 2014 года по апрель 2016 года Нотяг предложил генеральному директору одной из фирм ежеквартально передавать ему не менее 300 тыс. рублей за то, что фирме не будут препятствовать вести строительство в одном из районов города.

Таким образом, по версии следствия, Вячеслав Нотяг неоднократно получал взятки на общую сумму не менее 900 тыс. рублей.

Как сообщает ГСУ СК, сегодня, 21 апреля, в клубе «Звезда» в доме 27 на улице Лени Голикова депутат получил очередную взятку в 600 тыс. рублей, после чего его задержали сотрудники ФСБ.

По данным агентства, сейчас Нотяг находится в здании управления СК на набережной Мойки, 86, в окружении сотрудников ФСБ. Решается вопрос об аресте депутата и предъявлении ему обвинения.

Вячеслав Нотяг родился 12 марта 1960 года в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области в семье рабочих. В 1985 году окончил дирижерско-хоровой факультет Высшей профсоюзной школы культуры Ленинграда. Работал руководителем Дворца культуры имени В. В. Воровского. В 1995 году окончил факультет менеджмента и маркетинга университета Северной Каролины (США) Хай-Поинт. В 1998 году создал одну из первых частных общеобразовательных школ в Санкт-Петербурге — НОУ «Детский сад-школа «Праздник+».

4 декабря 2011 года избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко». В 2012 году был исключен из этой партии. Заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке. Член бюджетно-финансового комитета. Член контрольной группы ЗС СПб. Женат, четверо детей.