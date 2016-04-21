Ростов-на-Дону, 21 апреля, 2016, 19:52 — ИА Регнум. В Ростовской области начальник отдела ГИБДД Зерноградского района Михаил Нелепа уволен из правоохранительных органов «по отрицательным мотивам». Решение вынесено после проведенной донским Главком служебной проверки. Причиной лишения погон стала смс-рассылка, в которой глава райотдела просил помочь ему в приобретении дорогого внедорожника, пишет городской портал Donday.ru.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Месье, же не манж па сис жур!

«По результатам проверки, проведенной по указанию начальника донского Главка после появившейся информации о том, что руководитель ГИБДД Зерноградского района отправляет смс-сообщения с требованием денег, полицейский уволен по отрицательным мотивам, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника правоохранительных органов. Материалы проверки направлены в СКР для принятия процессуального решения», — цитирует издание слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по региону Натальи Устименко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следователи занялись проверкой подозрительной рассылки. По некоторым данным, Михаил Нелепа хотел собрать деньги на покупку Toyota Land Cruiser 200, который стоит около 4 млн рублей. Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки.