Эр-Рияд, 21 апреля, 2016, 19:41 — ИА Регнум. США и арабские страны Персидского залива договорились по ряду инициатив в области безопасности для борьбы с «Исламским государством» и сдерживанию Ирана, передает Daily Mail.

Цитата из к/ф «Лоуренс Аравийский». Реж. Дэвид Лин. 1962. Велиеобритания — США Братская дружба

Барак Обама и лидеры Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) готовы ускорить создание системы раннего предупреждения против баллистических ракет. Они также утвердили план военных учений США-ССАГПЗ в марте 2017 года.

Среди других инициатив, обсуждавшихся на саммите в Эр-Рияде, — соединение элитных сил специального назначения стран Персидского залива для работы с инструкторами из США. Достигнуто также соглашение о проведении совместного морского патрулирования.

Американский президент завершил свой визит в Саудовскую Аравию и вылетел в Лондон.