Ростов-на-Дону, 21 апреля, 2016, 19:27 — ИА Регнум. В уголовном деле бывшего министра труда и социального развития Ростовской области Елены Скидан и её заместителя Михаила Медведева поставлена запятая. Материалы дела из областного суда возвращены служителям правосудия Кировского райсуда Ростова-на-Дону. Причиной тому послужила проверка комиссий контрольно-счетной палаты Ростовской области и управления финансового контроля, которая показала, что бюджетные средства на покупку зданий для инвалидов и престарелых, из-за чего начался сыр-бор, потрачены эффективно и экономично, пишет «Коммерсант».

Цитата из к/ф «Каказская пленница, или новые приключения Шурика. Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР В суде

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На прошедшем накануне заседании облсуда, пишет издание, в своем представлении прокурор указал на чрезмерную мягкость вынесенного приговора и просил суд назначить подсудимым тюремный срок.

В свою очередь, защита подсудимых просила суд отменить приговор, так как судебное разбирательство, длившееся в течение 2015 года, так и не установило, в чем выразилось злоупотребление полномочиями. Кроме того, в действиях подсудимых можно увидеть нарушение по статье УК РФ «Халатность», по которому изначально и началось уголовное преследование чиновников, но было прекращено по истечению срока давности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование уголовного дела длилось около двух лет. В марте 2014 года Елена Скидан и Михаил Медведев проходили фигурантами по статье «Халатность», а затем дело было переквалифицировано на статью «Злоупотребление должностными полномочиями» и передано в суд. В конце января текущего года служители Фемиды приговорили бывших чиновников к условному сроку по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и причинении ущерба региональной казне в размере более 85 млн рублей.

Напомним, что судом установлено, что в 2012 году высокопоставленные чиновники купили два здания для размещения пансионата для престарелых и инвалидов в городе Шахты и психоневрологического интерната в городе Белая Калитва, но приобретены два объекта были по завышенной стоимости. При этом, Елене Скидан и Михаилу Медведеву было известно о том, что оба здания не соответствовали ни техническим, ни санитарным требованиям и нуждались в реконструкции.

Экс-министру было назначено 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком и лишением права занимать определенные должности в течение 2,5 лет. Её заместителю — 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права занимать определенные должности в течение 1,5 лет.