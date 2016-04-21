Ханты-Мансийск, 21 апреля, 2016, 19:49 — ИА Регнум. В Югре к 71-летию Великой Победы ветеранам и вдовам погибших будет выплачено единовременное пособие в размере от тысячи до шести тысяч рублей. На эти цели из бюджета округа выделено более 20 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве округа.

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Уже проведён ремонт жилых помещений 1626 ветеранов. На эти цели в 2016 году предусмотрено более 60 млн рублей. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны предоставляются в полном объеме, заверяют чиновники.

В Югре по состоянию на 1 апреля проживают 3623 ветерана Великой Отечественной войны, среди которых 189 — непосредственные участники боевых действий, и 447 вдов умерших инвалидов и участников войны. Среди приоритетных задач заботы о ветеранах — решение жилищных вопросов, предоставление социальных услуг на дому, особенно ветеранам, проживающим в сельской местности, развитие института приемной семьи для граждан пожилого возраста. При этом окружение ветеранов заботой, вниманием порой значительно выше материальной части.

«Социальные услуги на дому, в социально-реабилитационных отделениях ветеранам и вдовам предоставляются бесплатно. Очередность на надомное социальное обслуживание, а также для приема в социально-реабилитационные отделения в автономном округе отсутствует», — сообщил заместитель губернатора Алексей Путин.

Общественные организации практикуют такие виды услуг, как «санаторий на дому» и «хоспис на дому». В организациях социального обслуживания автономного округа предоставляются социальные услуги по обучению родственников практическим навыкам ухода за тяжелобольными.

В столице Югры традиционно 9 мая состоится парад Победы, где к военным и барабанщикам подключится ещё и духовой оркестр. Торжественное мероприятие пройдёт на улице Мира перед парком Бориса Лосева и КТЦ «Югра-Классик».