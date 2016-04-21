Махачкала, 21 апреля, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Часть акватории Махачкалинского морского торгового порта, где располагается действующая сухогрузная гавань, будет передана Министерству обороны России, сообщили ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе Министерства транспорта, энергетики и связи Дагестана.

mil.ru Морская пехота Каспийской флотилии

Этот вопрос обсуждался на совместном совещании представителей руководство ведомства и морской гавани. Уже издано соответствующее постановление правительства РФ. В нем говорится, что в акватории будут созданы условия для базирования Каспийской флотилии, что должно улучшить его обороноспособность и маневренность. Руководство порта намерено предложить Минобороны перенести выпадающие мощности порта из гавани за счет средств и федерального бюджета. Речь идет о зерновом терминале, железнодорожной паромной переправе и строительстве новых причалов. Их планируется разместить в 1,2 км севернее от сухогрузной гавани.

Напомним, Махачкалинский морской торговый порт — единственный незамерзающий порт России в Каспийском море. Был построен более 145 лет назад. Его грузооборот составляет три миллиона тонн в год. Порт планируется включить в программу приватизации федерального имущества на 2014−2016 годы. В разное время гаванью интересовались структуры, подконтрольные российским бизнесменам Зиявудину Магомедову и Сулейману Керимову.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, начальник Махачкалинского морского торгового порта в 1998—2010 годах Абусупьян Хархаров стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в хищении трех кораблей, денег и другого имущества на общую сумму более 500 млн рублей. Фигурантами дела также проходят два его заместителя.