Эр-Рияд, 21 апреля, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама выразил обеспокоенность с внутриполитической ситуацией в Ираке, где премьер-министр Хайдер Аль-Абади пытается удержаться у власти, передает ABC News. Однако он назвал Абади надежным партнером.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама

Шеф Овального кабинета подчеркнул, что решение о том, кто будет возглавлять правительство Ирака, зависит от самих иракцев, а не США или Ирана.

Обама отметил, что Вашингтон находится в контакте со всеми фракциями в Ираке и поощряет завершение формирования кабинета правительства. Глава Белого Дома заметил, что иракское правительство испытывает трудности из-за низких цены на нефть, необходимости ремонта поврежденной Мосульской плотины и войны с ИГИЛ. Но он считает, что сейчас не время останавливаться.