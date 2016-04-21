Владикавказ, 21 апреля, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Во Владикавказе сотрудниками полиции и регионального управления ФСБ России задержан гражданин Таджикистана с 700 граммами героина. Как сообщает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM,наркоторговец в течение нескольких дней планировал сбыть наркотики в столице Северной Осетии.

biz-anatomy.ru

Для осуществления преступного плана мужчина совместно со своей сожительницей, проживающей в селении Сунжа Пригородного района республики, сняли квартиру в Промышленном районе Владикавказа и стали готовить «закладки», адреса которых отправляли путем смс-сообщений на номер поставщику наркотика. Как рассказали в североосетинской полиции, злоумышленники работали по отработанной преступной схеме. Деньги на онлайн-кошелек — место закладки. В день мужчина готовил и сбывал около 12 таких закладок.

«Чтобы не спугнуть наркоторговцев, в течение продолжительного времени за ними велась слежка. Кульминация произошла на съемной квартире, где с поличным и были задержаны злоумышленники. При личном досмотре у них было обнаружено более 700 граммов героина. Собирается материал для возбуждения уголовного дела по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ), — пояснили в МВД по РСО-Алания.

Напомним, что с начала апреля североосетинские полицейские задержали несколько групп, которые занимались торговлей наркотиками по аналогичной схеме. Во Владикавказе с поличным был задержан 21-летний житель Пермского края и его 17-летний сообщник. На момент задержания наркоторговцы уже успели сделать около 30 закладок. Трех жителей города Волгограда сотрудники полиции арестовали при реализации героина. У них было изъято более 600 граммов наркотика. Ранее в Северной Осетии была пресечена деятельность шести преступных групп, которые пытались организовать рынок сбыта наркотиков на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники управления ФСКН России по Северной Осетии с начала 2016 года конфисковали более одного килограмма героина. Об этом заявил на заседании парламентской группы по вопросам профилактики и ограничения распространения наркомании и психоактивных веществ руководитель антинаркотического ведомства РСО-Алания генерал-майор полиции Александр Шевалье.