Москва, 21 апреля, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Первый коммерческий пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с ангольским спутником откладывается, так как ракета не будет готова в срок. Об этом сегодня, 21 апреля, передает «Русская служба новостей» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

mil.ru Ракета-носитель «Ангара А5»

Первый коммерческий запуск «Ангары» с телекоммуникационным космическим аппаратом Анголы Angosat-1 был запланирован на начало 2017 года. Российская сторона убеждает заказчиков, что пуск «Ангары» состоится в конце 2016 года, раньше срока.

Однако, источник в ракетно-космической отрасли утверждает, что это нереально. «Ракета, к сожалению, не будет готова к старту до конца этого года, и сомневаюсь, что она будет готова к пуску в начале следующего года», — сказал источник.

Также он уточнил, что по самому спутнику, который РКК «Энергия» изготовила для Анголы, вопросов нет. Но вот с ракетой-носителем есть проблемы.

Возможно, придется использовать ракету-носитель «Зенит», чтобы выполнить контракт в срок. На данный момент есть одна готовая ракета «Зенит», которая хранится на космодроме «Байконур». Этот «Зенит» предназначен для запуска в 2017 году космической обсерватории «Спектр-РГ».

Ангола крайне заинтересована в скорейшем запуске спутника, так как брала на него кредит в российских банках — ВТБ, ВЭБ и другие.

Ещё в 2012 году Ангола решила запустить свой первый спутник связи, который создается с помощью России. В 2014 году министерство телекоммуникаций и информационных технологий Анголы сообщило, что запуск первого ангольского космического аппарата Angosat намечен на сентябрь 2016 года, «самое позднее — к концу первого квартала 2017 года».

Этот проект предусматривает не только запуск спутника связи на геостационарную орбиту, но и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.