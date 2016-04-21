Прага, 21 апреля, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад подтвердил готовность сирийского правительства «соблюдать режим прекращения огня, который требует Организация Объединенных Наций» и открыть гуманитарный доступ, передает ABC News.

ИА REGNUM Клинок. Дамаск

Мекдад заявил об этом после переговоров в чешском МИД. Чехия — единственная страна ЕС, не закрывшая свое посольство в Дамаске.

Сирийский дипломат отметил, что непрямые мирные переговоры между противоборствующими сторонами в Женеве должны продолжиться «до тех пор, пока (мы) не достигнем решения».

Мекдад обсудил с чешским МИД распределение последней гуманитарной помощи, направленной из Чехии в Сирию.

Он заверил Прагу в том, что «эта гуманитарная помощь дойдет до людей, которые ее заслуживают».

Мекдад также встретился с министрами финансов, промышленности и торговли Чехии, отметив, что восстановление Сирии начнется в ближайшее время после окончания кризиса, и что «мы должны подготовить себя» к этому.