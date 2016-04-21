Москва, 21 апреля, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В Госдуме надеются, что национальная гвардия (Росгвардия) будет адекватно использовать свои широкие полномочия, в том числе и право стрелять по толпе, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. «Лично я выступаю за то, чтобы закон о национальной гвардии был максимально широким и взвешенным», — заявил руководитель межфракционной группы по взаимодействию институтов гражданского общества с правоохранительными органами и спецслужбами, депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что же касается конкретно нормы, которую предлагают добавить в законопроект коллеги из комитета по обороне, то она не нова и фактически воспроизводит положение действующего закона о Федеральной службе безопасности (ФСБ)», заявил парламентарий.

При этом он считает важным, положения президентского законопроекта подробно проговаривались с правоприменителями — представителями руководства Росгвардии. «В любом случае мы рассчитываем, что в этой структуре будут служить грамотные и профессиональные люди, которые будут адекватно использовать весь спектр предоставляемых им полномочий», — подчеркнул Старшинов.

Во внесенной президентом РФ редакции законопроекта военнослужащим Росгвардии запрещается применять оружие «при большом скоплении граждан, в результате которого могут пострадать случайные лица». С такой позицией члены комитета по обороне не вполне согласны.

«По нашему мнению, данный запрет нуждается в установлении исключений, касающихся применения оружия в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового или вооруженного нападения на важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, охраняемые войсками Национальной гвардии», — говорится в заключении комитета по обороне. «Полагаем, что в этих случаях риск причинения вреда случайным лицам будет обоснованным», — отмечают депутаты.