Калуга, 21 апреля, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Размер расходов по общедомовым нуждам будет определяться общим собранием собственников помещений многоквартирного дома, — заявил сегодня, 21 апреля на пресс--конференции министр тарифного регулирования Калужской области Андрей Лисавин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра, изменения призваны мотивировать управляющие организации к энергосбережению ресурсов. «Все расходы на общедомовые нужды, превышающие установленный норматив, будут оплачивать управляющие организации. Нововведения не приведут к росту платежа граждан, так как расходы на общедомовые нужды и сейчас включены в совокупный платеж за коммунальные услуги», — подчеркнул Лисавин.

Он напомним, чт, в соответствии с федеральным законодательством с апреля 2016 года расходы на оплату холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии, отведения сточных вод, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, должны были включаться в состав платы за содержание жилого помещения.

Между тем, 30 марта 2016 года вступил в силу закон № 73-ФЗ о переносе срока включения платы за общедомовые нужды в жилищный платеж с 1 апреля 2016 года на 1 января 2017 года.