Москва, 21 апреля, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Единая Россия» намерены внести в Госдуму законопроект, предусматривающий установление льготной аренды помещений для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил журналистам первый зампредседателя фракции Мартин Шаккум по итогам совещания депутатов фракции на эту тему с представителями правительства РФ.

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«Сегодня будет внесен первый законопроект по поддержке МСП о том, что аренда недвижимости для малого бизнеса теперь будет устанавливаться не как раньше, на рыночных условиях, а в каждом муниципалитете, субъекте федерации будет перечень объектов недвижимости, и по этим объектам будет устанавливаться фиксированная достаточно щадящая ставка», — рассказал Шаккум.

По словам Шаккума, до конца весенней сессии Госдумы может быть принята большая часть законопроектов в интересах малого и среднего бизнеса. «Наверное, большую часть мы точно примем. Постараемся все принять. Остальные законопроекты в высокой степени готовности, но не внесены», — отметил он. По словам парламентария, правительство задержалось с подготовкой документов к законопроектам и не успевает их внести. По мнению Шаккума, встреча с представителями профильных ведомств «подтолкнет этот процесс».