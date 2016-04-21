Ереван, 21 апреля, 2016, 18:49 — ИА Регнум. На российской военной базе в Армении проведена акция «Ёлка Победы», посвященная празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба ЮВО

Как сообщает пресс-служба ЮВО, по инициативе командования соединения при облагораживании парка мемориального комплекса «Воинской славы» в военном городке «Большая крепость» Гюмрийского гарнизона было решено высадить еловую аллею Памяти из 71-го дерева.

В высадке деревьев приняли участие представители командования соединения, военнослужащие, ученики школы минобороны РФ и ветераны.

«Деревья, как символ жизни, будут многие десятилетия напоминать военнослужащим о важности и ценности мира, ради которого наши предки отдали свои жизни», — отметил в своей речи перед началом акции заместитель командира военной базы по работе с личным составом полковник Алексей Полюхович.

В ближайшее время до начала праздничных мероприятий ученики школы минобороны РФ изготовят памятные таблички с информацией о героизме погибших защитников Отечества и ветеранов войны. Они будут вывешены на деревьях еловой аллеи памяти.