Санкт-Петербург, 21 апреля, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Сегодня в кинотеатре «Ленфильм» открылся Международный смотр зелёного документального кино «ЭкоЧашка». В течение четырёх дней зрители увидят фильмы, объединённые темой экологии, а приглашённые эксперты расскажут об актуальных экологических проблемах и способах их решения.

Пресс-служба фестиваля «ЭкоЧашка» Афиша фестиваля «ЭкоЧашка»

Одно из главных событий программы открытия — показ короткометражных фильмов Берлинского фестиваля Interfilm, одного из самых крупных европейских фестивалей короткометражного кино. Представит фильмы приглашенный гость фестиваля, куратор Interfilm-а Ингрид Бербаум. «Картины этой программы очень необычные, если можно так выразиться, это такой природоохранный арт-хаус, очень авторское кино. Интересно показать российскому зрителю взгляд из страны, где экологические проблемы обсуждаются давно и на достаточно высоком уровне», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM организатор фестиваля Мария Мусатова.

В программе 2016 года 6 полнометражных фильмов от режиссёров из Канады, Франции, США, Италии, Австрии и других стран. В течение года создатели фестиваля ищут фильмы по всему миру, которые были бы интересны российскому зрителю.

«Кинофестиваль — это хороший способ рассказать об экологических проблемах и путях их решений людям, которым эта темы не так близка, как нам. Язык кино — это универсальный язык, которым можно многое рассказать и показать. Те фильмы, которые мы выбираем, не какие-то заумные или скучные, они рассказывают об экологии интересным и оригинальным языком, раскрывают необычные стороны проблемы», — рассказывает Мария Мусатова, — «Важная часть каждого нашего фестиваля — обсуждения после просмотра фильмов. На них мы приглашаем экологических активистов, представителей различных некоммерческих организаций, они делятся опытом, рассказывают о своей деятельности, устраивают дискуссии».

Среди экспертов «ЭкоЧашки» — 2016 основатель движения «Фудшеринг» в России Саша Лёгкая, координатор экологического движения «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская, общественный деятель в области экологии, урбанистики и градозащиты Красимир Врански, лидер всемирного движения «Сделаем!» в России Александра Максимова, экологический журналист Ангелина Давыдова и другие.

Сегодня фестиваль «ЭкоЧашка» — международный проект, посвящённый зеленому документальному кино, который ежегодно проходит в городах России, Украины и Казахстана и Белоруссии. Впервые смотр был организован в Москве в 2010 году. В Санкт-Петербурге проект стартует в третий раз.

«Изначально московские организаторы, наши коллеги, думали о формате, в рамках которого, люди будут не только смотреть кино, но и смогут за чашкой какого-нибудь напитка в спокойной душевной атмосфере обсудить увиденное. Именно поэтому фестиваль получил название «ЭкоЧашка», — говорит организатор фестиваля.

Все фильмы программы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Большинство картин смотра имеют международные награды и впервые показываются в России.

Фестиваль продлится в Санкт Петербурге до 24 апреля.