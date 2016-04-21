Дамаск, 21 апреля, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Сирийской Арабской Республики Ваиль аль-Хальки заявил, что власти его страны планируют провести референдум по вопросу конституции после формирования нового правительства. Об этом глава правительства Арабской Республики заявил сегодня, 21 апреля, в интервью «РИА Новости».

ИА REGNUM Сирия

Аль-Хальки рассказал, что сирийские власти вкладывают в понятие «переходного периода». Официальный Дамаск считает, что переходный период — это переход из настоящей действительности к другой, от нынешнего правительства к правительству национального единства с широким представительством, сказал премьер-министр.

Что касается нынешней конституции Сирии, то она будет работать до завершения срока её действия. Затем планируется достижение договоренности об изменении отдельных её статей. Возможно, будет написана совсем новая конституция. В любом случае, по этому вопросу будет проведен референдум.

«Таково для нас понимание переходного периода», — сказал аль-Хальки.

Напомним, в Сирии 13 апреля прошли парламентские выборы. Их результаты пока неизвестны. Однако ведущие страны Запада, такие как Германия и США заявили, что никогда не признают легитимность этих выборов.

Сирийский президент Башар Асад считает, что голосование конституционно и независимо от мирных переговоров в Женеве, призванных завершить войну в Сирии. Оппозиция утверждает, что выборы подрывают дипломатические усилия по решению конфликта.