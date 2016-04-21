Киев, 21 апреля, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Прекращение войны в Донбассе зависит от политической воли. Об этом сегодня, 21 апреля, во время брифинга заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Шилов ИА REGNUM Под шумок

«Нужна политическая воля. Тем не менее, многие забывают, что уже есть определенные соглашения», — сказал Хуг.

При этом он отметил, что в Донбассе ВСУ и силы ополчения подтягивают свои позиции к линии разграничения, нарушая положение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.

«Статья 2 Минского меморандума, в частности призывает обе стороны придерживаться тех позиций, которые они занимали на 19 сентября 2014 года. Соответственно, обе стороны договаривались не приближать свои позиции друг к другу и к линии разграничения. Проблема в том, что обе стороны не придерживаются этой договоренности», — рассказал Хуг.

Он сообщил, что мирное население «угодило в капкан», оказавшись между противоборствующими сторонами.

«В понедельник вечером не менее чем за три часа наша команда возле Светлодарска зарегистрировала около 100 артиллерийских минометных взрывов. В районе Зайцево только за один вечер на прошлой неделе зарегистрировали 170 взрывов. Подобная история с Авдеевкой и Ясиноватой. В четверг наши наблюдатели в Ясиноватой зарегистрировали около 300 взрывов», — уточнил Хуг.

Представитель СММ ОБСЕ также проинформировал об обнаружении на Луганщине сожженного автомобиля с телами солдат ЛНР.

«В прошлую пятницу наши наблюдатели в Калиново (под контролем ЛНР, к западу от Луганска) увидели останки людей и сожженный автомобиль. Там были убиты четверо «боевиков» ЛНР, еще восемь ранены», — отметил Хуг.

Кроме того, он сказал, что за прошедшую неделю из 15 погибших украинских солдат, девять погибли в боях под Авдеевкой.

Хуг также призвал стороны конфликта восстановить движение гражданского населения через КПВВ на Луганщине.

«Весь регион, общество, даже семьи разделены. Хотя нам нужно, чтобы стороны отвели свои вооруженные силы… Зайцево и Станица Луганская закрыты из-за обстрелов. Уже нет безопасного места во всей Луганской области, где люди могли бы безопасно пересечь линию столкновения», — констатировал Хуг.

Отметим, что сегодня же спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что ха последние сутки под Авдеевкой (Донетчина, под контролем ВСУ) в результате боевых действий четверо украинских солдат получили ранения, погибших нет. Он признал, что именно Авдеевка остается наиболее «горячей точкой» в Донбассе.