Ставрополь, 21 апреля, 2016, 18:38 — ИА Регнум. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Ридный, глава Советского района Ставропольского края Сергей Воронков, генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион» Сергей Пронин, директор Ставропольского филиала ООО «ФосАгро-Регион» — генеральный директор ООО «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов.

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«Мы очень рады, что приобрели базу именно в этой зоне, так как она весьма перспективна. Крестьяне смогут приобрести минеральные удобрения в любое время суток. Полагаем, что есть также резервы для реализации жидких комплексных удобрений — уникального продукта, которого кроме нас в России никто не производит. Надеемся, что в этой климатической зоне он будет востребован и повысит плодородие почв», — подчеркнул Сергей Пронин.

Открытие базы в Зеленокумске позволит обеспечить бесперебойные поставки минеральных удобрений аграриев края, и увеличить объемы продаж удобрений на юго-востоке Ставрополья до 40 тысяч тонн в год.

Компания «ФосАгро» возобновила свою деятельность в Ставропольском крае 7 августа 2012 года, с открытием ООО «ФосАгро-Ставрополь» — региональной структуры ООО «ФосАгро-Регион». За эти годы селянам края было продано более 400 тысяч тонн удобрений.

«Можно без преувеличения сказать, что мы зарекомендовали себя надежным партнером, построили в крае добрые рабочие и долгосрочные отношения практически со всеми агрохолдингами, крупными, средними, и даже небольшими сельхозтоваропроизводителями.» — сообщил Андрей Тихонов.

ООО «ФосАгро-Ставрополь» на основании договора ответственного хранения уже работает с 8 сторонними базами региона. Теперь наличие собственных мощностей хранения позволит обеспечить доступность удобрений аграриям юго-восточной области Ставропольского края, а также создаст условия для формирования сезонных запасов. Имеющиеся собственные железнодорожные пути и асфальтированные дороги позволят эффективно производить приемку и отгрузку продукции.

Инвестиции в модернизацию базы составят более 60 миллионов рублей в течение нескольких лет. Площадь складского комплекса — 4,3 гектара, что позволит построить специализированные склады для хранения минеральных удобрений в межсезонье. Планируется создание дополнительных 16 рабочих мест, соответствующих международным и российским стандартам, обеспечивающим комфортные и безопасные условия труда.

ООО «ФосАгро-Регион» продолжает реализацию стратегии группы «ФосАгро», по увеличению объемов поставок на внутренний рынок. В рамках этой стратегии планируется как развитие базы в Зеленокумске, так и приобретение баз в других регионах Ставрополья.