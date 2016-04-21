Эр-Рияд, 21 апреля, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама видит необходимость в улучшении связей с американскими союзниками в Персидском заливе и рассматривает саммит в Эр-Рияде как очередной шаг в этом направлении, передает Daily Mail.

en.wikipedia.org Барак Обама приветствует членов королевской семьи Саудовской Аравии

Комментарии Обамы последовали после встречи с лидерами стран Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАСПЗ) в саудовской столице.

Глава Белого дома уверен, что формирование нового правительства в Ливии и перемирие в Йемене наряду с ядерным соглашением с Ираном в 2015 г. были бы невозможными без поддержки шести стран ССАСПЗ.

Обама заявил, что необходимо наладить «постоянную, юридически оформленную коммуникацию» со странами в регионе, потому что «вероятность непонимания увеличивается, когда так много всего происходит (в регионе)».