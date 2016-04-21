Киев, 21 апреля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Запад не должен ослаблять экономические и финансовые санкции в отношении России, чтобы не спровоцировать активизацию военных действий в Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

«Дискуссии относительно ослабления санкций в отношении страны-агрессора нельзя вести, пока агрессия не прекратится. Любое ослабление санкций в обмен на частичное выполнение Минских соглашений несет непосредственную угрозу урегулирования ситуации на Донбассе. Уверен, что это может побудить Россию к увеличению агрессивных действий. Допустить этого нельзя, потому что Минские соглашения должны быть имплементированы и воплощены в жизнь полностью», — считает Порошенко.

Глава украинского государства призвал Румынию принять участие в разработке новых подходов по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.

«В условиях агрессии со стороны России Украина и Румыния уделят особое внимание обеспечению безопасности в регионе Черного моря. Мы осудили проводимую Российской Федерацией милитаризацию Крымского полуострова, мы обговорили новые подходы в сотрудничестве по обеспечению безопасности в Черноморском регионе, которые должны заменить или дополнить существующие. BLACKSEAFOR и документы по обеспечению безопасности утратили свою эффективность. Вследствие «агрессивных действий» России нам надо предложить новые подходы и новое видение ситуации», — призвал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Порошенко заявил о готовности ВМФ Украины войти в состав черноморской флотилии под руководством НАТО.

«Мы рассматриваем совместную инициативу о создании черноморской флотилии под руководством НАТО с целью усиления присутствия Альянса и укрепления безопасности на Черном море. Украина с удовольствием присоединится к этой инициативе после утверждения ее Альянсом», — сказал глава Украины.