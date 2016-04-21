Санкт-Петербург, 21 апреля, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Несмотря на национальное многообразие 47-го региона и большие миграционные потоки, градус межнациональных отношений в Ленинградской области — ниже, чем несколькими годами ранее. Об этом сегодня, 21 апреля, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил на заседании совета по межнациональным отношениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Мигранты у забора

Как отметила на заседании заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Оксана Пикулева, 80% всего потока мигрантов в Северо-Западном федеральном округе приходится на Петербург и Ленобласть.

При этом в 47-м регионе за последнее время на 18% увеличилась доля граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения.

По словам Александра Дрозденко, за последние два года в Леноблаасти не произошло ни одного конфликта на межнациональной почве.

Отметим, что государственной программой «Устойчивое развитие Ленинградской области» на 2016 год предусмотрено финансирование в объеме 33,3 млн рублей на реализацию подпрограмм «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» и «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов».

В сфере национальной политики на 2016 год, как сообщили в ходе заседания совета, запланированы реализация проекта «Этноконфессиональный атлас Ленинградской области», проведение девятой межрегиональной научно-практической конференции «Финно-угорские народы Северо-Запада России: традиции и современность», III этнокультурного фестиваля Ленинградской области «Россия — созвучие культур» с участием делегаций из всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в среднем по Северо-Западному федеральному округу составляет 78,9%.

По мнению полпреда президента в СЗФО Владимира Булавина, необходимо не ослаблять внимания к попыткам разжечь этносепаратистские настроения в регионах. Также остается задача борьбы с экстремистскими проявлениями в интернете.