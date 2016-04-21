Москва, 21 апреля, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Законопроект об отмене нотариального удостоверения сделок с недвижимостью в рамках доверительного управления и сделок с земельными долями намерены оперативно внести в Госдуму депутаты о фракции «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Иов Беркхейде. Нотариус в своём кабинете. 1672

Принятым ранее законом Госдума изменила перечень сделок, подлежащих нотариальному заверению, так, в перечень попали сделки с земельными долями и сделки доверительного управления — все сделки с закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Теперь сделка по продаже земельной доли или доли в недвижимости подлежит нотариальному удостоверению, причем нотариальный тариф составляет не менее 3 тыс. — 5 тыс. рублей, а совокупный размер нотариальных пошлин за удостоверение сделки по продаже одной земельной доли может достигать 15 тыс. рублей в то время как раньше размер госпошлины по таким сделкам составлял 500 рублей.

Возникшая проблема должна быть решена до истечения полномочий текущего созыва нижней палаты, заявил руководитель фракции Владимир Васильев в ходе совещания с участием депутатов, представителями профильных министерств и ведомств. Он обратил внимание на то, что правовая коллизия вызывает социальную напряженность, особенно на селе. «Мы будем твердо выдерживать интересы наших избирателей, которые не могут себе позволить вместо 500 рублей платить нотариусу более 10 тыс. рублей за ту же операцию», — подчеркнул Васильев.

Парламентарий также напомнил о Послании Федеральному Собранию президента РФ, в котором говорится о вовлечении в оборот неиспользуемых сельхозземель, а подобные расценки на услуги нотариата могут препятствовать реализации поставленных главой государства задач.

С предложением депутатов «Единой России» не совсем согласен замглавы Минюста Юрий Любимов. Нотариат должен в сделках участвовать, считает представитель министерства, но при этом — «по внятным и экономически обоснованным тарифам». В то же время он признал, что по паевым инвестиционным фондам была допущена ошибка, которая сейчас исправляется — в соответствии с поручением президента РФ.

В ходе дискуссии замглавы Минэкономразвития Павел Королев, напротив, согласился с позицией депутатов: в части сделок с долевой собственностью, и особенно с паевой землей, нотариус не нужен.

Правительство РФ готово дать положительный отзыв на законопроект, сообщил в ходе совещания замглавы аппарата правительства Андрей Логинов. Ко второму чтению законопроекта поступят правительственные поправки, решающие вопросы по паевым фондам, а также снимающие разногласия внутри правительства, сообщил он.