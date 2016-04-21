Калуга, 21 апреля, 2016, 18:35 — ИА Регнум. К высокому качеству судебной деятельности и неукоснительному соблюдению требований кодекса профессиональной этики призвал сегодня, 21 апреля судей Калужской области на ежегодной региональной конференции судебного сообщества губернатор области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Необходимо предельно внимательно относиться к каждому делу, за которым стоят судьбы людей, их родных и близких. Среди судей не должно быть случайных лиц и лиц со связями. Главный критерий здесь — требования, установленные законом «О статусе судей». Строгое соответствие им должны обеспечивать органы судейского сообщества: совет судей и квалификационные коллегии. Возможно, стоит подумать и о новых формах общественного контроля за назначением судей», — предложил калужский губернатор.

В числе приоритетных задач областной судебной системы Анатолий Артамонов назвал повышение статуса судебных присяжных заседателей и правовой грамотности населения, декриминализацию ряда статей уголовного кодекса и перевод преступлений, не представляющих большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений. В современных условиях особую актуальность, по его мнению, приобретает надежная и справедливая защита законных прав честных представителей бизнеса и инвесторов, создание условий для свободного и безопасного предпринимательства, а также искоренение коррупции на всех уровнях власти и предотвращение нарушений трудовых отношений.

В работе ежегодной конференции судей области приняли участие: федеральные судьи регионального, арбитражного, военного гарнизонного и районных судов, мировые судьи, а также сотрудники управления судебного департамента.