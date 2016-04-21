Ярославль, 21 апреля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. 29 апреля в 17:00 в кинозале Ярославского Камерного театра состоится благотворительный кинопоказ «Качественная благотворительность». Все собранные на мероприятии средства будут переданы ярославскому отделению Российской Ассоциации по остеопорозу.

Ярославский камерный театр

В рамках акции будет продемонстрирован фильм «Золотое сердце» и серия видеороликов «Голос выпускников детских домов». Документальный фильм «Золотое Сердце» рассказывает об активистке Галине Евстифеевой, которая на протяжении многих лет занимается благотворительностью, в том числе на международном уровне.

Организаторами выступают региональная общественная организация «Добровольцы Ярославии», киностудия им. Н.А. Гендлина и Ассоциация выпускников детских домов.

«На сегодняшний день у нас в России еще очень слаба развита благотворительность, в том числе и в ярославском регионе. Многие сделали один раз что-то доброе и называют это благотворительностью. Но ведь благотворительность — это многолетний труд, многолетние проекты, это стиль жизни. Результаты благотворительной деятельности могут появляться и через 5 лет. Наш кинопоказ «Качественная благотворительность» — это просветительское мероприятие. Фильм «Золотое сердце», рассказывающий о Галине Евстифеевой, он как раз показывает, какой должна быть настоящая, качественная благотворительность», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов мероприятия, представитель правления общественной организации «Добровольцы Ярославии» Марина Акишина.