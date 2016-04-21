Киев, 21 апреля, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с нынешних 22% до 19%.

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Об этом на брифинге 21 апреля сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это стало возможным благодаря значительному снижению рисков для ценовой стабильности в государстве… Потребительская инфляция стремительно замедляется, также продолжилось замедление базовой инфляции до 15% годовых», — заявила Гонтарева.

В сообщении пресс-службы НБУ также отмечается, что риски для более высокой инфляции по сравнению с целевыми показателями, сдерживавшими смягчение монетарной политики в первом квартале, со времени предыдущего заседания правления НБУ по монетарным вопросам существенно ослабели.

«В частности, политическое напряжение снизилось благодаря формированию нового правительства, а внешние риски — благодаря возобновлению транзита украинских товаров через РФ и постепенному росту цен на отечественный экспорт. Вместе с тем, сегодня ключевым риском остается задержка возобновления сотрудничества Украины с МВФ. Соответственно, критически важным является решимость недавно сформированного правительства продолжать насущные реформы», — говорится в сообщении.

Как отмечает НБУ, в случае дальнейшего снижения рисков для ценовой стабильности смягчение монетарной политики продолжится.

Кроме того, отмечается, что украинский Нацбанк сохранил прогноз темпов роста реального ВВП — 1,1% в 2016 году, 3% — в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года Нацбанк Украины увеличил учетную ставку и ставку рефинансирования до максимального уровня в 30% годовых, после чего постепенно снижал.