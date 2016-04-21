Астана, 21 апреля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Организаторы международной образовательной акции «Тотальный диктант 2016», направленной на развитие культуры грамотного письма, подвели итоги мероприятия. В Казахстане письменный экзамен на знание русского языка сдавали жители 9 городов. По подсчетам организаторов, в акции приняли участие 1249 казахстанцев — в два раза больше, чем в прошлом году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа 14-4-2016

«Очень радует, что находятся люди, которые желают проверить свою грамотность. Приходили участники, чья деятельность не связана с текстами, изучением языка. Это личная потребность быть грамотным и быть своего рода образцом культуры. В целом, хочется отметить, что у нас достаточно грамотное население», — сообщила председатель алма-атинской городской экспертной комиссии Тотального диктанта Анна Бузелло.

По ее данным, в Алма-Ате диктант написали 319 человек, из них только шестеро стали «отличниками». Таким образом на 53 алма-атинца только один является абсолютно грамотным. По словам одного из организаторов диктанта в Алма-Ате Данияра Сабитова, как показывает статистика, только два человека из ста пишут тексты без единой ошибки.

Между тем, лидером по грамотному письму стал казахстанский город Павлодар. Там участие в акции приняли 403 человека, из которых 14 продемонстрировали абсолютную грамотность. То есть соотношение людей, в совершенстве владеющих русским языком, в Павлодаре составило 1 к 28.

В целом же, из 1249 казахстанцев блестяще справились с диктантом только 32 человека. Нетрудно подсчитать, что на 39 казахстанцев приходится всего один владеющий русским языком на достойном уровне.

К слову, большинство ошибок, сделанных казахстанцами, по мнению экспертов, вполне стандартные. Единственное, что их удивило: многие участники перепутали «мячи» с «мечами», хотя по контексту было понятно, о чем идет речь. Еще одна любопытная деталь: павлодарцы умудрились написать слово «вкратце» в четырех вариантах.

Напомним, международная акция «Тотальный диктант» состоялась 16 апреля. В России акция проводилась в тринадцатый раз, в Казахстане — во второй.

Текст диктанта в этом году был подготовлен российским драматургом, сценаристом, поэтом и детским писателем Андреем Усачёвым. Среди известных работ Усачева — сценарии к мультфильмам «Ку! Кин-дза-дза», «Приключения в Изумрудном городе», а также многочисленные работы для мультипликационного журнала «Веселая карусель». Его «Декларация Прав Человека» и «Мои географические открытия» были рекомендованы для изучения в школах Министерством образования России.

Текст, подготовленный Усачевым, читали на разных площадках по всему миру профессиональные филологи и лингвисты, а также деятели культуры и искусства, шоу-бизнеса и телерадиовещания.

Напомним, согласно результатам исследований PISA (оценка математической, естественнонаучной и читательской грамотности) за 2013 год, казахстанские ученики среди ровесников 65 стран мира заняли 58 место. Если рассматривать в разрезе дисциплин, то по читательской грамотности у казахстанских школьников 63 место в мире.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует постепенно перейти на трехъязычное (английский, русский, казахский) обучение.

Отметим также, что русский язык в Казахстане является вторым по числу носителей и первым по владению и уровню распространения. Согласно Конституции Казахстана, русский язык имеет статус официально употребляемого наравне с государственным казахским языком.