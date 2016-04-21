Эр-Рияд, 21 апреля, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать давление на законные сирийские власти, в частности, на президента Арабской Республики Башара Асада, в вопросе соблюдения режима прекращения огня. Об этом американский президент заявил сегодня, 21 апреля, в завершительной части саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает телеканал «Аль-Арабия».

kremlin.ru Владимир Путин и Башар Асад

«Я призвал президента Путина оказать давление на Асада», — сказал Обама.

Напомним, в Сирии действует режим перемирия между правительственными войсками и отрядами так называемой вооруженной оппозиции. ВКС РФ и ВВС Сирии не наносят авиаудары по тем группировкам, которые заявили, что поддерживают перемирие и сообщили российский или американский центры примирения сведения о своем расположении.

Достичь этого удалось благодаря усилиям президентов США и России. Несмотря на достигнутое перемирие, боевые действия против террористических групп в Сирии продолжаются.

Режим перемирия соблюдается не полностью, нарушения фиксируются практически ежедневно.