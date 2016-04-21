Эр-Рияд, 21 апреля, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и арабские союзники по-прежнему едины в своих усилиях по искоренению «Исламского государства», и будут продолжать наращивать свой вклад в борьбу с ним. Об этом в Эр-Рияде заявил американский президент Барак Обама после встречи с представителями стран Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАСПЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Обама

Обама отметил, что лидеры стран договорились активизировать усилия по оказанию гуманитарной помощи в Ираке и Сирии. Он говорит, что они продолжат мониторить нарушения соглашения о прекращении огня в Сирии. США и ССАСПЗ выступают за переходное правительство, новую конституцию со свободными выборами и отстранение президента САР Башара Асада, добавил президент США.

Глава Белого дома также выразил серьезную озабоченность США и арабских стран региона политикой правительства Ирана.