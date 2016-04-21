Первичный рынок жилья Петербурга и Ленобласти «забыл» про кризис
Санкт-Петербург, 21 апреля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Объем предлагаемого к продаже жилья на первичном рынке Санкт-Петербурга и прилегающей территории Ленобласти на конец первого квартала 2016 года составил 5,05 млн кв. метров, сообщил сегодня, 21 апреля, консалтинговый центр «Петербургская недвижимость».
За первые три месяца года на рынок Петербурга и области выведен 51 строящийся объект, или 25 тыс. квартир общей площадью 1,06 млн кв. метров. Эта цифра оказалась близка к показателю аналогичного периода спокойного и докризисного 2013 года.
Эксперты отмечают высокий спрос на квартиры в первые три месяца текущего года. В первом квартале продано 1,09 млн кв. метров жилья, что на 35,3% больше, чем за тот же период 2015 года.
90% нового жилья в Петербурге и Ленобласти относится к массовому сегменту. При этом стартовавших в первом квартале новостроек в Петербурге — в два раза больше, чем в популярной пригородной зоне Ленобласти.
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Как сообщили ранее в комитете по строительству Петербурга, за первые три месяца 2016 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 897 889 кв. м. жилья, или 59 домов на 16 075 квартир. Это на 10% меньше, чем за первый квартал 2015 года. В лидерах по вводу жилья — Приморский район, за ним следуют Красносельский и Выборгский районы города.
«В Ленобласти, по предварительным данным, в январе — марте построено около 920 000 кв. м, сообщил представитель администрации. В отличие от Петербурга, в области объемы строительства растут — в I квартале 2015 г. там было сдано 764 000 кв. м», — сообщали «Ведомости».