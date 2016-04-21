Астана, 21 апреля, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Государство затратило на обучение 354 специалистов бюджетных денег в сумме 470,6 млн тенге (около 92 млн рублей), однако кадры оказались не трудоустроены. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил Счетный комитет республики, который подвел итоги государственного аудита по управлению активами и средствами государства и госбюджета в сфере технического, профессионального и послесреднего образования (прикладной бакалавриат). По результатам ведомство заявило, что существующий механизм трудоустройства выпускников колледжей министерств образования, культуры и спорта неэффективен.

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«За 2014−2015 годы 354 специалиста, прошедших курсы переподготовки и повышения квалификации для создания кадрового резерва учебных заведений НАО «Холдинг «Кәсiпқор», не трудоустроены (холдинг создан постановлением правительства Казахстана «для создания и развития сети колледжей мирового уровня». — Прим. ИА REGNUM ). На их обучение израсходованы средства республиканского бюджета в размере 470,6 млн тенге (около 92 млн рублей)», — говорится в сообщении.

Комитет поясняет, что холдинг, ставший в 2014—2015 годах исполнителем государственного задания на сумму 4659,6 млн тенге (911,1 млн рублей), выполнение работы «в полном объеме передал сторонним организациям».

Также ведомство обращает внимание на отсутствие результатов при наличии выделенных средств.

«Разработанные в 2011—2015 годах для системы колледжей мирового уровня и межрегиональных профессиональных центров 40 образовательных программ стоимостью 1,3 млрд тенге (254,2 млн рублей) в учебный процесс не внедрены. Подведомственными организациями Управления образования Кзыл-Ординской области не используется приобретенное для учебно-производственных мастерских и лабораторий оборудование стоимостью 14,5 млн тенге (2,8 млн рублей)», — приводит цифры комитет.

По данным Счетного комитета, общая сумма выявленных нарушений бюджетного и иного законодательства составила 559,3 млн тенге (около 109,4 млн рублей). В ходе аудита в доход республиканского бюджета возмещено 217,5 млн тенге (42,5 млн рублей), по бухгалтерскому учету восстановлено 301,3 млн тенге (58,9 млн рублей).

По итогам заседания министерствам образования и науки, культуры и спорта поручили принять меры по устранению выявленных нарушений и «рассмотреть ответственность должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований бюджетного и иного законодательства».

Напомним, накануне Счетный комитет сообщил о результатах проверки работы Министерства здравоохранения и социального развития Казахстана за последние 5 лет. Ведомство обнаружило нарушения в системе здравоохранения страны на сумму 2,7 млрд.