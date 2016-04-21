Ярославль, 21 апреля, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Ярославская область не попала в список регионов, которые в 2016 году получат федеральную субсидию на создание дополнительных мест в школах. Перечень таких субъектов Федерации, опубликован на сайте Правительства РФ.

недостроенное здание школы в Туношне

Согласно постановлению Правительства, подписанному 18 апреля, федеральная субсидия в размере 25 млрд рублей, будет распределена между 56 субъектами РФ. Назначение ассигнований — софинансирование расходов региональных бюджетов при реализации программ создания новых школьных мест.

Один из критериев отбора регионов — наличие потребности в школьных местах с учетом демографического прогноза, включая ликвидацию третьей смены обучения, а также динамика численности детей школьного возраста. Руководство Ярославской области не раз заявляло о растущей потребности дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях и прогнозировало актуализацию этой проблемы в ближайшие годы в связи с ростом рождаемости в регионе. Между тем, заявка Ярославской области на завершение строительства школы в поселке Туношна не прошла конкурсный отбор.

«Мы заявлялись в эту программу, хотя понимали, что шансов почти нет. Дело в том, что условия программы предполагали, что это федеральный бюджет софинансирует объекты высокой степени готовности, которые будут введены в 2016 году, либо дает деньги на приобретение новых зданий. Ярославская область будет участвовать в программе в дальнейшем, надеемся, что в следующем году нам удастся попасть в программу», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионе готовы проекты двух новых школ — в Ярославле в микрорайоне «Сокол» и в Рыбинске на улице Тракторной. Однако их строительство так и не начато. Строительство школы в Туношне было начато в 2011 году, но через год остановлено в связи с банкротством подрядчика.