Тбилиси, 21 апреля, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Одним из самых серьезных вызовов, стоящих перед Грузией, является ситуация на «оккупированных территориях», заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая с речью на сессии ПАСЕ 21 апреля.

ИА REGNUM Здание МинОбороны Грузии

По его словам, в конфликтных регионах происходят серьезные нарушения прав человека, и одной из причин таких нарушений является процесс так называемой «бордеризации», который разделяет семьи и людей, проживающих по разные стороны «оккупационной линии».

Георгий Квирикашвили с сожалением отметил, что Совет Европы, играющий играет важную роль в деле защиты прав человека, не имеет доступа к «оккупированным территориям» Грузии.

Говоря об отношениях с Россией, премьер напомнил, что правительство Грузии прилагает усилия к их нормализации, но подчеркнул, что без уважения суверенитета и независимости Грузии добиться полноценной нормализации этих отношений невозможно.

«Наши усилия по нормализации отношений с Москвой будут недостаточны, если не будет уважения нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности», — заявил Квирикашвили.

Он также выразил обеспокоенность из-за планов властей Цхинвала относительно референдума о вхождении в состав России. «Эти события не только создают угрозу суверенитету и территориальной целостности Грузии, но и принесут плачевные последствия и без того нестабильному региону Южного Кавказа», — подчеркнул премьер.