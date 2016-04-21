Донецк, 21 апреля, 2016, 18:17 — ИА Регнум. ДНР и украинская сторона пока что не могут достичь компромисса в вопросах проведения местных выборов. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил полномочный представитель ДНР в контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Документ по модальностям (проведения местных выборов в ДНР) приобретает некий новый вид, но что-то говорить сейчас преждевременно, идет процесс обсуждения. По каждому пункту у нас есть противоречия с украинской стороной», — сказал Пушилин.

Он также сообщил, что ДНР готова провести обмен пленными с Украиной по формуле «25 на 50».

«Мы за любые решения, чтобы обмен произошел как можно быстрее. Вопрос остается в согласовании списков. На вчерашней встрече списки на обмен были несколько изменены украинской стороной… Есть договоренность — мы отдаем тех людей, которые с оружием в руках убивали наших жителей, и в первую очередь мы хотим получить тех ребят, которые находятся в ужасных условиях в СБУ», — уточнил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявляла, что республика готова провести обмен пленными по формуле «25 на 50».