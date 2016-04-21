Нижний Новгород, 21 апреля, 2016, 18:16 — ИА Регнум. В Выксе (Нижегородская область) на металлургическом предприятии был обнаружен грузовик с радиоактивным металлоломом. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадозра, опасный груз был выявлен при входном радиационном контроле

mil.ru Радиационная защита

Данный инцидент был взят под контроль территориального отдела и управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. В настоящее время источник ионизирующего излучения извлечен из партии металлолома специализированной организацией. Контроль над ним полностью восстановлен.

По данным Роспотребнадзора, на территории России ежегодно регистрируется около 100 случаев повышения уровня гамма-фона от партий металлолома. Причинами повышенного уровня гамма-излучения от металлолома, как правило, является присутствие в его составе металлических труб, загрязненных в процессе эксплуатации природными радионуклидами, и фрагментов различных приборов с источниками ионизирующего излучения.

Во всех случаях выявления повышенного гамма-фона от металлолома принимаются безотлагательные меры по изоляции партии данного груза и извлечению предметов, являющихся источником ионизирующего излучения, для последующей утилизации.