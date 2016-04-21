Тбилиси, 21 апреля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Режимы в Грузии менялись и до 2012 года, но не путем выборов, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая с речью на сессии ПАСЕ 21 апреля.

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Он отметил, что в 2012 году грузинский народ добился мирной передачи власти и смены режима, после чего были проведены свободные президентские и местные выборы.

Что касается предстоящих осенью 2016 года парламентских выборов, Георгий Квирикашвили обещает, что это будут самые прозрачные, самые справедливые и равноправные выборы за всю историю Грузии.

«Мы переходим от демократической транзиции к демократической консолидации. Победителю достается не все, а потерпевший поражение не теряет всего. И мы этим гордимся», — заявил премьер.