Астана, 21 апреля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Доступ к сервису «InDriver» в Казахстане ограничен из-за нарушения законов об автомобильном транспорте и связи, сообщило сегодня, 21 апреля, Министерство по инвестициям и развитию (МИР) республики.

my-uber.ru Такси

Комитет транспорта МИР информирует, что проверил работу сервиса и выявил нарушение норм закона страны «Об автомобильном транспорте», а также «Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом».

Закон требует, чтобы «информационно-диспетчерская служба такси, создаваемая лицом, не являющимся перевозчиком такси», заключала договор по информационно-диспетчерскому обслуживанию с перевозчиками такси, включенными в Реестр перевозчиков такси. Также, пишет Комитет, «информационно-диспетчерская такси служба может оказывать свои услуги перевозчикам, которые исполняют требования по прохождению предрейсового техосмотра автотранспортных средств, предрейсового и послерейсового медосмотра водителей такси, своевременной замены такси в случае его неисправности и соблюдения режима труда и отдыха водителей». Еще одно требование: «информационно-диспетчерская служба такси должна обслуживать перевозчиков такси оборудованных опознавательным знаком, оформленным в единой цветовой гамме, оснащенным исправным таксометром или контрольно-кассовой машиной, указанием ФИО водителя, наименования перевозчика, адреса, номера телефона и т. д».

Госорган отмечает, что жалобы на сервис были получены от его прямых конкурентов — официальных таксомоторных парков. Кроме того, жалобы направила и Национальная палата предпринимателей. Всего комитет получил 8 заявлений.

«Неоднократные обращения к собственнику сервиса о необходимости приведения деятельности в соответствие с требованиями казахстанского законодательства были проигнорированы», — отмечает ведомство.

«На основании изложенного, а также руководствуясь пунктом 1−3 статьи 36 и пунктом 1−1 статьи 41−1 Закона Республики Казахстан «О связи», вынесено предписание об ограничении доступа на территории Республики Казахстан к сервису «InDriver», оказывающему услуги нелегальным перевозчикам такси. Отметим, что в случае приведения собственником или владельцем сервиса «InDriver» его деятельности в соответствие с требованиями законодательства, доступ к ресурсу будет возобновлен», — резюмирует комитет.

Отметим, что в Казахстане с прошлого года ожидается приход на рынок Алма-Аты международного сервиса по онлайн-заказу такси Uber. 20 апреля 2016 года на ежегодной конференции iMIX была еще раз отмечена возможность появления Uber в Казахстане. Попутно эксперты подчеркнули, что сервис может столкнуться с теми же проблемами, что и сервис «InDriver».

По мнению пользователей, ограниченный ныне в доступе сервис позволял клиентам «экономить деньги, выбирать машину покомфортнее», а водителям — «самим определяться с заказами».