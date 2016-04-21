Тбилиси, 21 апреля, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Целью своего участия в сессии ПАСЕ, которая проходит 21 апреля в Страсбурге, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал подтверждение приверженности Грузии европейскому пути развития. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом премьер заявил в своем обращении к участникам сессии. Он подчеркнул, что процесс европеизации Грузии необратим.

Цитата из к/ф «Синьор Робинзон». Реж. Серджио Корбуччи. 1976. Италия Процесс европеизации в развитии

«Мы прошли долгий путь к тому, чтобы стать страной единой и свободной Европы. Грузия в апреле 1999 года стала членом Совета Европы. Можно пересчитать по пальцам те институты, которые так полноценно и ясно изображают Европу, как Совет Европы. Грузия в рамках своей национальной стратегии присоединилась ко многим организациям, чтобы войти в семью европейских государств. Но именно членство в Совете Европы обеспечило нашу европеизацию в широком понимании этого слова», — заявил Квирикашвили.

Он пояснил, что европейство — это не географическое понятие, а ощущение безопасности, достоинства, свободы и наличия возможностей, которые отражают конкретный социальный контракт между государством и обществом.

«Мы создаем социальный контракт европейского типа, который не подлежит ничьей ратификации, наложению вето, установлению, утверждению и пересмотру договорных условий. И несмотря на определенные внешние или внутренние проблемы и условия мы идем вперед», — подчеркнул Георгий Квирикашвили.