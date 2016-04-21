Путин: ФСБ обезвредила 80 кадровых агентов иностранных спецслужб
Москва, 21 апреля, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) удалось пресечь работу 80 кадровых сотрудников иностранных спецслужб на территории Российской Федерации. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с офицерами, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что по линии контрразведки сотрудниками ФСБ пресечена деятельность 80 кадровых агентов иностранных спецслужб. Выявлено более 350 из завербованных агентов и лиц, подозреваемых в противоправной деятельности. «Следует и дальше грамотно, наступательно работать по этим направлениям», — сказал Владимир Путин.
Кроме того, глава государства отметил системную работу ФСБ, которая позволила снизить уровень террористической угрозы в стране.
Напомним, ив апреле текущего года российские суды вынесли приговоры двум гражданам Литвы — Евгению Матайтису и Аристидасу Тамошайтису. Их обоих признали виновными в шпионаже. Матайтис получил 13 лет тюрьмы — Тамошайтис — 12.