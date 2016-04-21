Москва, 21 апреля, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) удалось пресечь работу 80 кадровых сотрудников иностранных спецслужб на территории Российской Федерации. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с офицерами, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Церемония представления офицеров, назначенных на высшие командные должности. Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца

Российский лидер отметил, что по линии контрразведки сотрудниками ФСБ пресечена деятельность 80 кадровых агентов иностранных спецслужб. Выявлено более 350 из завербованных агентов и лиц, подозреваемых в противоправной деятельности. «Следует и дальше грамотно, наступательно работать по этим направлениям», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, глава государства отметил системную работу ФСБ, которая позволила снизить уровень террористической угрозы в стране.

Напомним, ив апреле текущего года российские суды вынесли приговоры двум гражданам Литвы — Евгению Матайтису и Аристидасу Тамошайтису. Их обоих признали виновными в шпионаже. Матайтис получил 13 лет тюрьмы — Тамошайтис — 12.