Тула, 21 апреля, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Представители цыганской общины поселка Плеханово Тулы готовы сами, добровольно, снести незаконные постройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации по итогам встречи руководства с баронами.

Энтони Рени. На цыганской стоянке

Фактически снос уже начался — пока, правда, только одного дома из 121 (именно по стольким постройкам вынесены судебные решения).

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов провел встречу с представителями общины. Мэр подчеркнул: есть решения суда, которые необходимо исполнять. В свою очередь жители Плеханово выразили готовность производить снос домов самостоятельно. Сначала будут снесены те постройки, которые находятся на территориях, изначально не предусмотренных для строительства, а именно — на дорогах, местах общего пользования и т.д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки в поселке Плеханово в марте заставили власти активизировать работу по решению проблемы цыганских поселений — в частности, по узакониванию самовольно возведенных домов, многим из которых не один десяток лет. В мэрии разработан проект планировки поселения, который, как ожидается, поможет легализовать часть построек — его вынесут на общественные слушания 4 мая. Однако те дома, в отношении которых решения суда уже вынесены, в любом случае подлежат сносу. Срок добровольного исполнения решения суда о сносе незаконных построек истек 20 апреля.