Киев, 21 апреля, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Цены на поставки газа на Украину из Венгрии оказались неконкурентоспособными, из-за чего трейдерам невыгодно стало продавать голубое топливо по этому направлению, заявил сегодня, 21 апреля, заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии для корреспондента ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пармезан

Комментируя информацию о том, что с 19 апреля поставки венгерского газа на Украину были приостановлены, эксперт объяснил, что объемы импорта из Венгрии были небольшими, что сильно не скажется на и так сильно пошатнувшемся вследствие социально-экономического кризиса энергетическом рынке страны:

«Это ничем не грозит. Это достаточно небольшие объемы на базе трейдера. Зарабатывали (трейдеры — ред), видимо. Цена на сегодняшние поставки оказалась совершенно неконкурентоспособной, и трейдер не мог зарабатывать на этой перепродаже на Украину. Там очень маленькие объемы были», — разъяснил Гривач.

Кроме того, сократить ряд поставок голубого топлива Украине сегодня позволяет завершение отопительного сезона, что поможет экономике страны немного сэкономить:

«Сейчас на Украине отопительный сезон закончился, а экономика страны находится в плохом положении», — обозначил он причины прекращения поставок венгерского газа на украинскую территорию.

О тяжёлом положении страны, в частности в энергетическом секторе, свидетельствует и тот факт, что цены для украинских потребителей лишь возрастают, в то время как в других регионах наблюдается обратный процесс:

«Цены на газ для потребителей достаточно высоки относительно того, что цены на энергоносители в других регионах, наоборот, снижаются. Правительство лишь сделало очередной рост цен для населения и коммунального сектора. Все это, конечно, создает проблемы для какого-то восстановления роста и восстановления роста спроса на газ. Это (приостановка импорта газа из Венгрии — ред.) — один из элементов этого процесса», — подытожил аналитик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 19 апреля Украина приостановила импорт голубого топлива из Венгрии. В начале апреля украинская сторона закупила у венгерских поставщиков в общей сложности 40,7 млн кубометров природного газа, причем с 1 по 18 апреля объемы поставок постоянно менялись: от 1 до 4,1 млн кубометров газа.

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