Владикавказ, 21 апреля, 2016, 17:43 — ИА Регнум. В Северной Осетии 286 участников долевого строительства не могут получить обещанные застройщиками квартиры. Об этом стало известно сегодня, 21 апреля, на прошедшем в городе Владикавказе заседании Общественного совета при Министерстве строительства и архитектуры РСО-Алания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Два жадных медвежонка». Реж. Владимир Дегтярёв. 1954. СССР У каждого своя доля

Представители совета, в состав которого вошли известные в республике строители, архитекторы, ученые и журналисты, обсудили проблемы в сфере строительства долевого жилья. Кроме того, они рассмотрели кандидатуру на должность главного архитектора республики.

Как пояснил во вступительном слове временно исполняющий обязанности главы Минстроя Русланбек Икаев, данное вакантное место должен занять человек с соответствующим образованием и практическим опытом работы. «На эту должность будет назначен специалист только на альтернативной основе. Наш выбор должен быть правильным, в этом рассчитываем на вашу помощь. Предлагайте кандидатуры, у нас есть достойные люди», — сказал, обращаясь к членам Общественного совета Икаев.

Первая кандидатура поступила от Союза архитекторов РСО-Алания. На эту должность был предложен главный архитектор города Владикавказа Аслана Караева. Генеральный директор ООО «БиК» Георгий Бирагов одним из первых высказался в его поддержку, а также охарактеризовал Караева, как грамотного и высококвалифицированного специалиста. Общественный совет в ходе голосования поддержал его кандидатуру. Теперь предстоит выявить и остальных претендентов. После этого Минстроем будет проведен конкурс, который должен определить победителя.

Председателем Общественного совета Виталием Калоевым было отмечено, что в республике остается актуальной проблема с обманутыми дольщиками. Многие застройщики денежные средства граждан расходуют, но квартиры не выделяют. В настоящее время на территории республики насчитывается пять стройорганизаций, которые не могут выполнить взятые на себя договорные обязательства и завершить работы по строительству жилых домов.

«Недобросовестные застройщики оставляют людей без жилья и денег. По этой причине жители республики все меньше доверяют строительным организациям. Следовательно, это сказывается отрицательно на работе порядочных и ответственных застройщиков. На мой взгляд, всех тех, кто обманывает дольщиков необходимо отдавать под суд, невзирая на их прежние заслуги», — заявил Георгий Бирагов.

Напомним, что в Северной Осетии сегодня насчитываются 34 застройщика, которые возводят 48 многоквартирных жилых домов. В ходе проверки их деятельности в 2015 году были зафиксированы определенные нарушения в долевом строительстве. Минстроем республики осуществляется контроль за соблюдением прав дольщиков. Члены Общественного совета предложили ведомству усилить контроль за вводом жилья. В Минстрое РСО-Алания поддержана данная инициатива.