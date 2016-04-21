Рига, 21 апреля, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич принял участие в заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза (ЕС) в Люксембурге, где выступил за отмену виз с рядом стран СНГ, сообщает портал Vesti.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ненависть

Накануне намеченной на 23 мая в Брюсселе встреча министров стран Восточного партнерства Ринкевич заявил, что желательно как можно скорее отменить визовый режим с Грузией и Украиной.

«Необходим диалог по вопросам виз с Азербайджаном и Арменией, а также как можно скорее нужно заключить соглашение между ЕС и Беларусью об упрощении визового режима и договор об реадмиссии», — заявил Ринкевич.

Также министр выразил мнение, что необходимо продолжать оказание поддержки со стороны ЕС введению Соглашений об ассоциации ЕС — Грузия, ЕС-Молдова и ЕС — Украина. Еще Ринкевич выразил поддержку реализации совместных проектов ЕС и партнеров в регионе Восточного партнерства, особенно в сферах транспорта и энергетики.