Рига, 21 апреля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Начался сбор подписей под петицией, которая требует решить проблему дискриминации неграждан по отношению к гражданам других стран ЕС, проживающих в Латвии и Эстонии, в отношении голосования на европейских выборах, а также прочих различий в правах, сообщает портал Vesti.lv.

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Акция стала возможной благодаря активности и объединения усилий трех русских депутатов Европарламента — Яны Тоом из Эстонии, Андрея Мамыкина и Татьяны Жданок из Латвии. Каждый из них при помощи своих партий организует сбор подписей под коллективным обращением в Комитет по петициям Европарламента.

В петиции в частности говорится о том, что при отсутствии права участвовать в выборах Европарламента, неграждане наряду с гражданами включены в то число постоянных жителей, исходя из которого Эстонии и Латвии выделены места в Европарламенте. Латвия за счет неграждан получила как минимум одно дополнительное место в ЕП. Ситуация, когда депутаты представляют весь народ страны, но часть народа не влияет на их избрание, несправедлива. Неграждане такие же налогоплательщики, как граждане ЕС и должны участвовать в выборах. Тем более, что приезжие граждане других стран ЕС таким правом в Латвии обладают.

Как заявила депутат Европарламента Татьяна Жданок, несколько раз проблема массового безгражданства в Латвии и Эстонии рассматривалась в Комитете по петициям.

«Мы получали поддержку левых фракций Европарламента, и ожидаемое сопротивление правых. При этом голоса делились поровну и решающим оказывалось мнение фракции Либеральной партии, которая в политическом раскладе находится между левыми и правыми. Либералы служили той самой «гирькой», которая смещала результат в неблагоприятную сторону. Причина — в позиции правых депутатов от эстонских и латышских партий, которые, примкнув к либеральной фракции, в прошлых созывах блокировали любое проявление человеческого отношения к нашим негражданам».

Но, по словам Жданок, с избранием Яны Тоом, которая после последних выборов присоединилась к фракции либералов и обрела там влияние, появилась надежда, что на этот раз удастся обеспечить большинство голосов в Европарламенте для принятия положительного решения по негражданам.

Поставить свою подпись под петицией за право участия неграждан в выборах можно будет в рабочие дни с 11.00 до 17.00 по адресу Рига, Рупниецибас, 9, в бюро депутата Европарламента Татьяны Жданок, а также в Латвийском комитете по правам человека на ул. Дзирнаву, 102а — с 15.00 до 18.00, также по рабочим дням. Подписываться могут как неграждане, так и граждане Латвии и других стран ЕС.

Напомним, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую счастья своей жизни. За 24 года только 142 тысячи неграждан Латвии получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ. На данный момент в Латвии проживает более 260 000 неграждан, в Эстонии — 88 000. Почти все они являются этническими русскими.