Осло, 21 апреля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В Норвегии продолжают подготовку новой долгосрочной оборонной стратегии. Министр обороны королевства Ине Эрикссен Сёрейде представила свой вариант развития вооруженных сил и обеспечения обороноспособности Норвегии в ближайшие 20 лет. О деталях новой оборонной политики сообщает сегодня, 21 апреля, издание The Independent BarentsObserver.

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Согласно долгосрочному плану, в следующие 20 лет вооруженным силам Норвегии будет выделено €16.2 млрд. Это, в свою очередь, на €2.7 млрд меньше того, что осенью прошлого года предлагал главнокомандующий норвежскими ВС, адмирал Хакон Брун-Ханссен,

Как сообщает издание, министр обороны Ине Эрикссен Сёрейде таким образом стремится гарантировать успешное завершение крупных проектов — приобретение 52-х истребителей F-35, новых субмарин и патрульных береговых самолетов.

Кроме того, предполагается, что порядка полторы тысячи человек, занятых в оборонном секторе, будут сокращены. Это 1100 военнослужащих и 450 гражданских. Таким образом, в течение последующих четырех лет будет сэкономлено 2.4 млрд норвежских крон (около €260 млн), а за 20 лет — 23 млрд крон (чуть менее €2.5 млрд). Армия, делает вывод издание, станет тем элементом обороны, которое пострадает больше всего. Крупнейшее воинское подразделение — 2-й батальон Северной бригады, базирующееся в губернии Тромс — по словам министра, будет ликвидировано. Кроме того, планируется закрыть девять военных баз: Тронденес, Кьеллер, Андоя, Кьевик и др.

Согласно предложению министра обороны, силы пограничной охраны на норвежско-российском участке границы должны быть подкреплены разведывательно-диверсионной группой.

Итоговый вариант нового долгосрочного оборонного плана будет направлен на рассмотрение в парламент в начале июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оборонная политика Ине Эрикссен Сёрейде уже вызывала критику военных экспертов и специалистов. По мнению противников, в числе которых и Хакон Брун-Ханссен, стране стоит делать ставку на самостоятельное обеспечение своей обороны, а не полагаться на помощь союзников по НАТО.