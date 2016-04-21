Ярославль, 21 апреля, 2016, 17:38 — ИА Регнум. За неделю с 15 по 21 апреля 2016 года, с начала запрета на рыбную ловлю в связи с нерестом, в Ярославской области выявлено 50 случаев браконьерства. По 13 из них материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском межрегиональном отделе госконтроля, надзора и охраны водных и биологических ресурсов.

«С 15 апреля мы провели 9 рейдов по результатам которых выписали штрафов на 120 тыс рублей, взыскали 49 тыс. Нами изъято 117 кг рыбы. Это лещ, щука, плотва, все что водится в береговой зоне. Также изъято 50 орудий лова, это преимущественно сети. Наличие орудий лова и ущерб подразумевают уже состав преступления по статье 256 УК РФ. Ловля рыбы в период нереста является отягчающим обстоятельством», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Ярославского межрегионального отдела госконтроля, надзора и охраны водных и биологических ресурсов Александр Прибылов.

Больше всего нарушений выявлено в Некоузском, Брейтовском и Пошехонском районах, в чьих границах находится акватория Рыбинского водохранилища.